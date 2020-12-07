В понедельник, 7 декабря, в Цюрихе состоится жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022. Европейские команды будут разбиты на десять групп и проведут матчи в 2021 году.
55 сборных перед жеребьёвкой были разбиты на шесть "корзин" согласно рейтингу ФИФА от 26 ноября. Сборная России попала в третью "корзину", из-за чего получит двух "сильных" соперников.
Во время выбора соперников будут действовать некоторые ограничения. Так, не могут оказаться в одной группе команды России и Украины или России и Косово. Также будут разведены по разным группам сборные Армении и Азербайджана, Косово и Сербии, Косово и Боснии, Испании и Гибралтара.
Ещё одно ограничение сделано для "зимних" команд. Такими сборными названы Белоруссия, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия и Украина. В одной группе не может быть более двух "зимних" команд, чтобы избежать встреч в сложных погодных условиях.
Сборные Италии, Испании, Франции и Бельгии попадут в группы по пять команд. Это необходимо для того, чтобы освободить полуфиналистам Лиги наций игровые дни в октябре.
Мероприятие стартует в 20.00 по московскому времени.
Всего будут разыграны 13 путёвок на чемпионат мира в Катаре. Прямые пропуска на ЧМ получат 10 победителей групп.
Десять команд, которые займут вторые места, получат возможность побороться за три оставшиеся путёвки на ЧМ. К этим сборным прибавятся ещё две лучшие из числа победителей групп Лиги наций. А 12 команд будут разделены на три "пути", в каждом из которых состоятся полуфиналы и финал.
Стартует отбор в марте 2021 года, а завершится в марте 2022 года. Старт ЧМ-2022 запланирован на ноябрь 2022 года.
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