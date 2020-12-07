Сборная России узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022

В понедельник, 7 декабря, в Цюрихе состоится жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022. Европейские команды будут разбиты на десять групп и проведут матчи в 2021 году.

"Корзины" жеребьёвки

55 сборных перед жеребьёвкой были разбиты на шесть "корзин" согласно рейтингу ФИФА от 26 ноября. Сборная России попала в третью "корзину", из-за чего получит двух "сильных" соперников.

1-я "корзина" : Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.

: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия. 2-я "корзина" : Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния. 3-я "корзина" : Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия. 4-я "корзина" : Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.

: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург. 5-я "корзина" : Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра. 6-я "корзина": Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Ограничения жеребьёвки

Во время выбора соперников будут действовать некоторые ограничения. Так, не могут оказаться в одной группе команды России и Украины или России и Косово. Также будут разведены по разным группам сборные Армении и Азербайджана, Косово и Сербии, Косово и Боснии, Испании и Гибралтара.

Ещё одно ограничение сделано для "зимних" команд. Такими сборными названы Белоруссия, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия и Украина. В одной группе не может быть более двух "зимних" команд, чтобы избежать встреч в сложных погодных условиях.

Сборные Италии, Испании, Франции и Бельгии попадут в группы по пять команд. Это необходимо для того, чтобы освободить полуфиналистам Лиги наций игровые дни в октябре.

Когда жеребьёвка

Мероприятие стартует в 20.00 по московскому времени.

Что нужно сборным

Всего будут разыграны 13 путёвок на чемпионат мира в Катаре. Прямые пропуска на ЧМ получат 10 победителей групп.

Десять команд, которые займут вторые места, получат возможность побороться за три оставшиеся путёвки на ЧМ. К этим сборным прибавятся ещё две лучшие из числа победителей групп Лиги наций. А 12 команд будут разделены на три "пути", в каждом из которых состоятся полуфиналы и финал.

Когда отборочные матчи

Стартует отбор в марте 2021 года, а завершится в марте 2022 года. Старт ЧМ-2022 запланирован на ноябрь 2022 года.