Стали известны очертания нового сезона НХЛ

НХЛ и профсоюз хоккеистов приблизились к соглашению по новому сезону, который пройдёт в условиях пандемии коронавируса. Старт регулярному чемпионату будет дан 15 января, сообщает журналист Павел Лысенков.

Ранее предполагалось, что турнир стартует 1 января, но начало было сдвинуто на две недели. Каждая из команд проведёт по 52 матча вместо 82.

1 января откроются тренировочные лагеря, а команды, которые не вышли в Кубок Стэнли в прошлом сезоне, могут начать занятия 28 декабря.

Регулярный чемпионат завершится 1 мая. Седьмой матч финала Кубка Стэнли при необходимости состоится 7 июля. Таким образом НХЛ вернётся к привычным срокам проведения сезона, изменения в котором произошли из-за пандемии.