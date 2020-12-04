Калиниченко заявил, что украинцы всегда играли в футбол лучше россиян

Экс-игрок "Днепра" и московского "Спартака" Максим Калиниченко объяснил разницу в результатах украинских и российских футбольных клубов. В соцсетях продолжается дискуссия по поводу того, почему команды из России слабо выступили в Лиге чемпионов и Лиге Европы этой осенью.

Так, на четверых "Зенит", ЦСКА, "Краснодар" и "Локомотив" смогли одержать одну победу в 20 матчах. С другой стороны, "Заря" уже дважды победила своих соперников, а "Шахтёр" и "Динамо" имеют реальные шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

"В целом украинцы играли в футбол всегда лучше", — написал Калиниченко в Twitter.

Не все пользователи согласились с мнением Максима и попросили его объяснить свои высказывания. Один из болельщиков уточнил, что российские клубы в целом добились больших успехов в еврокубках, чем украинские.