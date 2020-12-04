Павлова попала в состав сборной на эстафету. Губерниев оценил

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти. В заявку попала Евгения Павлова, которая днём ранее заявила, что ей некомфортно в команде.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Евгения Павлова;

Ирина Казакевич;

Светлана Миронова;

Ульяна Кайшева.

Женская эстафета в Контиолахти начнётся в 17.15 по московскому времени 5 декабря.

Реакция Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что с таким составом можно бороться за награды.

"Рабочий нормальный состав! Будем бороться", — написал Губерниев в Telegram.

Ранее между Павловой и телеканалом "Матч ТВ" возникли разногласия из-за интервью биатлонистки. Спортсменка заявила, что не будет разговаривать с журналистами после гонок, а Губерниев посоветовал ей обдумывать свои высказывания.