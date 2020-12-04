Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти. В заявку попала Евгения Павлова, которая днём ранее заявила, что ей некомфортно в команде.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
Женская эстафета в Контиолахти начнётся в 17.15 по московскому времени 5 декабря.
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что с таким составом можно бороться за награды.
"Рабочий нормальный состав! Будем бороться", — написал Губерниев в Telegram.
Ранее между Павловой и телеканалом "Матч ТВ" возникли разногласия из-за интервью биатлонистки. Спортсменка заявила, что не будет разговаривать с журналистами после гонок, а Губерниев посоветовал ей обдумывать свои высказывания.
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