Губерниев предложил переименовать ЦСКА в КЛПВГ

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на поражение ЦСКА от "Вольфсберга". Австрийцы выиграли в Москве со счётом 1:0 и лишили "армейцев" шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

Губерниев предложил переименовать ЦСКА, использовав прозвище соперников "армейцев".

"Самое печальное, что футболисты Центрального Клуба нашей Армии проиграли волчьей горе из Австрии! Может, переименовать ЦСКА? В КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе", — написал Губерниев в Telegram.

ЦСКА в пяти турах Лиги Европы набрал три очка. Команда во второй раз подряд не смогла выйти из группового этапа турнира.