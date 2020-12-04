Широков выступил против увольнения Семака из "Зенита"

Экс-футболист сборной России Роман Широков считает, что "Зениту" стоит довериться главному тренеру Сергею Семаку. Некоторые болельщики и эксперты призывают отправить специалиста в отставку после неудачи в Лиге чемпионов.

Питерская команда в пяти турах Лиги чемпионов дважды проиграла "Брюгге", взяла одно очко в матчах с "Лацио" и уступила "Боруссии". "Зенит" занял последнее место в группе.

"Убирать Семака не надо. Нужно дать возможность как-то перестроить игру команды на зимний период и от этого отталкиваться", — приводит "Чемпионат" слова Широкова.

Семак возглавляет "Зенит" с сезона-2018/19. В 110 матчах под его руководством команда одержала 66 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 25 поражений.

Вместе с Семаком "Зенит" дважды подряд стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также команда дважды заняла четвёртое место в группе Лиги чемпионов.