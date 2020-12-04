В Краснодаре скончался отец футболистов Миранчуков

Андрей Миранчук, отец игроков сборной России Алексея и Антона Миранчуков, умер в краевой больнице Краснодара после продолжительной болезни. По сведениям "КП", мужчина вернулся больным из командировки и сразу обратился в больницу.

Врачи предполагают, что обращение было слишком поздним. Миранчук умер при темерпатуре 41.

Смерть отца подтвердил полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук.

"Просто подумал о тебе, и остановилось сердце… Мы бесконечно тебя любим, навсегда, — написал Алексей в Instagram.

Семья Миранчуков проживала в Славянске-на-Кубани. Там же Антон и Алексей стали заниматься футболом. Позже был переезд в академию московского "Локомотива". Антон продолжает выступления за "железнодорожников", а Алексей отправился в Италию, где выступает за команду из Бергамо.