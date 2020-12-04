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Лыжник Черноусов похвастался швейцарским паспортом

Спорт

Российский лыжник Илья Черноусов сообщил о том, что получил гражданство Швейцарии. В новой стране призёр Олимпиады будет выступать за клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Также спортсмен планирует отобраться в сборную страны на этапы Кубка мира.

Ранее Международный союз лыжного спорта (FIS) разрешил Черноусову выступать за Швейцарию. Лыжнику оставалось уладить вопросы с гражданством.

"Я счастлив сообщить, что получил гражданство Швейцарии", — написал Черноусов в Instagram.

Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.

Лучшие результаты Черноусова за сборную России — бронза Сочи-2014 в марафоне и бронза ЧМ-2011 в скиатлоне. Также на его счету 11 подиумов в рамках гонок Кубка мира.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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