Лыжник Черноусов похвастался швейцарским паспортом

Российский лыжник Илья Черноусов сообщил о том, что получил гражданство Швейцарии. В новой стране призёр Олимпиады будет выступать за клуб Langlaufclub Bual Lantsch. Также спортсмен планирует отобраться в сборную страны на этапы Кубка мира.

Ранее Международный союз лыжного спорта (FIS) разрешил Черноусову выступать за Швейцарию. Лыжнику оставалось уладить вопросы с гражданством.

"Я счастлив сообщить, что получил гражданство Швейцарии", — написал Черноусов в Instagram.

Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.

Лучшие результаты Черноусова за сборную России — бронза Сочи-2014 в марафоне и бронза ЧМ-2011 в скиатлоне. Также на его счету 11 подиумов в рамках гонок Кубка мира.