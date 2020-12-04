Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что не будет давать интервью "Матч ТВ" после гонок. Такой была реакция спортсменки на собственные слова, сказанные после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Павлова в четверг заявила, что чувствует себя некомфортно в сборной России и не может это объяснить. Позже биатлонистка в комментарии Sports. ru сказала, что её неправильно поняли: в команде дружная атмосфера, а тренеры уделяют ей достаточно внимания.
Интервью у Павловой после гонки брал Дмитрий Занин. По словам Дмитрия Губерниева, кроме бойкота, биатлонистка написала сообщение журналисту с обвинениям.
"Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй. Может, сначала надо думать, и лишь потом говорить? Женя, мы — телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли", — написал Губерниев в Telegram.
Павлова не выступала на этапах Кубка мира в прошлом сезоне, а в этом не смогла попасть в топ-30 ни в одной из трёх состоявшихся гонок.
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