Биатлонистка Павлова объявила бойкот "Матч ТВ". Губерниев ответил

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что не будет давать интервью "Матч ТВ" после гонок. Такой была реакция спортсменки на собственные слова, сказанные после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Павлова в четверг заявила, что чувствует себя некомфортно в сборной России и не может это объяснить. Позже биатлонистка в комментарии Sports. ru сказала, что её неправильно поняли: в команде дружная атмосфера, а тренеры уделяют ей достаточно внимания.

Интервью у Павловой после гонки брал Дмитрий Занин. По словам Дмитрия Губерниева, кроме бойкота, биатлонистка написала сообщение журналисту с обвинениям.

"Ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй. Может, сначала надо думать, и лишь потом говорить? Женя, мы — телевидение, из нашей песни слов не выкинешь! Надо всего лишь научиться формулировать свои мысли", — написал Губерниев в Telegram.

Павлова не выступала на этапах Кубка мира в прошлом сезоне, а в этом не смогла попасть в топ-30 ни в одной из трёх состоявшихся гонок.