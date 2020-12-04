В гонке преследования на КМ в Контиолахти стартуют четыре россиянина
В следующей гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти примут участие четыре российских биатлониста. Гонка состоится 5 декабря и начнётся в 15.20 по московскому времени.
В топ-60 спринта финишировали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Антон Бабиков. Первым в гонку уйдет Тарьей Бё, с отставанием менее минуты ещё 12 биатлонистов.
Старт-лист гонки преследования в Контиолахти
- Тарьей Бё (Норвегия).
- Арнд Пайффер (Германия) - отставание 0:14.
- Йоханнес Бё (Норвегия) - 0:29.
- Бенжамин Вегер (Швейцария) - 0:36.
- Эрленн Бьёнтегор (Норвегия) - 0:44.
- Яков Фак (Словения) - 0:45.
- Йоханнес Дале (Норвегия) - 0:51.
- Бенедикт Долль (Германия) - 0:51.
- Мартин Понсиулома (Швеция) - 0:52.
- Михал Крчмар (Чехия) - 0:53.
- Матвей Елисеев (Россия) - 1:30.
- Александр Логинов (Россия) - 1:33.
- Эдуард Латыпов (Россия) - 1:56.
- Антон Бабиков (Россия) - 2:22.
Биатлонисты пройдут дистанцию в 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.