После завершения матчей пятого тура Лиги Европы стали известны 19 участников 1/16 финала турнира. Свои группы выиграли "Вильярреал", "Хоффенхайм", "Рома", "Арсенал", а также загребское "Динамо".
В шести группах известны обе команды, которые вышли в плей-офф, но распределение по местам будет определено в последнем туре. Сербская "Црвена Звезда" стала единственной командой, которая точной займёт вторую строчку.
В четырёх группах в последнем туре команды в очных дуэлях будут оспаривать вторую путёвку в 1/16 финала. Группа F — единственная, в которой на два места претендуют сразу три команды. Это "Наполи", "АЗ Алкмаар" и "Реал Сосьедад".
Также известен один участник плей-офф Лиги Европы, который заработал путёвку в Лиге чемпионов. Это "Краснодар".
Звезда Первого канала Екатерина Андреева поделилась секретом со своими подписчиками.