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Стали известны 19 участников плей-офф Лиги Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

После завершения матчей пятого тура Лиги Европы стали известны 19 участников 1/16 финала турнира. Свои группы выиграли "Вильярреал", "Хоффенхайм", "Рома", "Арсенал", а также загребское "Динамо".

Стали известны 19 участников плей-офф Лиги Европы

В шести группах известны обе команды, которые вышли в плей-офф, но распределение по местам будет определено в последнем туре. Сербская "Црвена Звезда" стала единственной командой, которая точной займёт вторую строчку.

В четырёх группах в последнем туре команды в очных дуэлях будут оспаривать вторую путёвку в 1/16 финала. Группа F — единственная, в которой на два места претендуют сразу три команды. Это "Наполи", "АЗ Алкмаар" и "Реал Сосьедад".

Также известен один участник плей-офф Лиги Европы, который заработал путёвку в Лиге чемпионов. Это "Краснодар".

Участники плей-офф Лиги Европы

1-е место

  • "Вильярреал" (Испания).
  • "Динамо" З (Хорватия).
  • "Хоффенхайм" (Германия).
  • "Рома" (Италия).
  • "Арсенал" (Англия).

1-е или 2-е место

  • "Лестер" (Англия)/"Брага" (Португалия).
  • "Лилль" (Франция)/"Милан" (Италия).
  • "Антверпен" (Бельгия)/"Тоттенхэм" (Англия).
  • "Славия" (Чехия)/"Байер" (Германия).
  • "Рейнджерс" (Шотландия)/"Бенфика" (Португалия).
  • "Гранада" (Испания)/ПСВ (Голландия).

2-е место

  • "Црвена Звезда" (Сербия).

Команды из Лиги чемпионов

  • "Краснодар" (Россия).

Претенденты на плей-офф Лиги Европы

1-е или 2-е место

  • "Наполи" (Италия)/АЗ (Голландия)/"Реал Сосьедад" (Испания).

2-е или 3-е место

  • "Маккаби" Т-А (Израиль)/"Сивасспор" (Турция).
  • "Вольфсберг" (Австрия)/"Фейеноорд" (Голландия).
  • "Янг Бойз" (Швейцария)/"Клуж" (Румыния).
  • "Мольде" (Норвегия)/"Рапид" (Австрия).
Автор: Артём Пермяков
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