Стали известны 19 участников плей-офф Лиги Европы

После завершения матчей пятого тура Лиги Европы стали известны 19 участников 1/16 финала турнира. Свои группы выиграли "Вильярреал", "Хоффенхайм", "Рома", "Арсенал", а также загребское "Динамо".

В шести группах известны обе команды, которые вышли в плей-офф, но распределение по местам будет определено в последнем туре. Сербская "Црвена Звезда" стала единственной командой, которая точной займёт вторую строчку.

В четырёх группах в последнем туре команды в очных дуэлях будут оспаривать вторую путёвку в 1/16 финала. Группа F — единственная, в которой на два места претендуют сразу три команды. Это "Наполи", "АЗ Алкмаар" и "Реал Сосьедад".

Также известен один участник плей-офф Лиги Европы, который заработал путёвку в Лиге чемпионов. Это "Краснодар".

Участники плей-офф Лиги Европы

1-е место

"Вильярреал" (Испания).

"Динамо" З (Хорватия).

"Хоффенхайм" (Германия).

"Рома" (Италия).

"Арсенал" (Англия).

1-е или 2-е место

"Лестер" (Англия)/"Брага" (Португалия).

"Лилль" (Франция)/"Милан" (Италия).

"Антверпен" (Бельгия)/"Тоттенхэм" (Англия).

"Славия" (Чехия)/"Байер" (Германия).

"Рейнджерс" (Шотландия)/"Бенфика" (Португалия).

"Гранада" (Испания)/ПСВ (Голландия).

2-е место

"Црвена Звезда" (Сербия).

Команды из Лиги чемпионов

"Краснодар" (Россия).

Претенденты на плей-офф Лиги Европы

1-е или 2-е место

"Наполи" (Италия)/АЗ (Голландия)/"Реал Сосьедад" (Испания).

2-е или 3-е место