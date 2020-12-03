ЦСКА бесславно попрощался с Лигой Европы

Московский ЦСКА проиграл на своём поле австрийскому "Вольфсбергу" в матче пятого тура Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол дальним ударом забил Дарио Визингер.

Армейцы завершили выступления в Лиге Европы. Команде Виктора Гончаренко осталось сыграть матч против "Динамо" в Загребе, но он практически ничего решать не будет.

ЦСКА в пяти матчах набрал три очка. Загребское "Динамо" досрочно оформило первое место в группе. За вторую путёвку в очном противостоянии поспорят "Вольфсберг" и голландский "Фейеноорд".

Лига Европы, группа К