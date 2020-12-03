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Ханна Эберг ушла в отрыв в общем зачёте Кубка мира

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Шведская биатлонистка Ханна Эберг оторвалась от соперниц в общем зачёте Кубка мира. Спортсменка выиграла два спринта подряд на этапах в Контиолахти. В индивидуальной гонке шведка была седьмой.

Ханна Эберг ушла в отрыв в общем зачёте Кубка мира

В итоге Ханна набрала 156 очков за три гонки. Ближайшая соперница — француженка Анаис Шевалье — записала в свой актив 115 очков.

Лучшая из россиянок в зачёте — Светлана Миронова. Она занимает 18-е место с 54-мя очками.

Общий зачёт Кубка мира (женщины):

  • 1. Ханна Эберг (Швеция) — 156 очков.
  • 2. Анаис Шевалье (Франция) — 115.
  • 3. Марте Ройселанн (Норвегия) — 114.
  • 4. Джоанна Скоттхайм (Швеция) — 112.
  • 5. Эльвира Эберг (Швеция) — 108.
  • 6. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 108.
  • 7. Дениз Херрман (Германия) — 97.
  • 8. Мона Брурссон (Швеция) — 97.
  • 9. Доротея Вирер (Италия) — 92.
  • 10. Каролин Кноттен (Норвегия) — 88.
  • 18. Светлана Миронова (Россия) — 54.
  • 25. Ирина Казакевич (Россия) — 41.
  • 26. Ульяна Кайшева (Россия) — 41.
  • 38. Тамара Воронина (Россия) — 28.
  • 47. Евгения Павлова (Россия) — 14.
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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