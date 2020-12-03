Ханна Эберг ушла в отрыв в общем зачёте Кубка мира

Шведская биатлонистка Ханна Эберг оторвалась от соперниц в общем зачёте Кубка мира. Спортсменка выиграла два спринта подряд на этапах в Контиолахти. В индивидуальной гонке шведка была седьмой.

В итоге Ханна набрала 156 очков за три гонки. Ближайшая соперница — француженка Анаис Шевалье — записала в свой актив 115 очков.

Лучшая из россиянок в зачёте — Светлана Миронова. Она занимает 18-е место с 54-мя очками.

Общий зачёт Кубка мира (женщины):