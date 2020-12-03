Женская сборная России не смогла подняться в пятёрку Кубка наций

Женская сборная России осталась на шестом месте в Кубке наций по биатлону. По итогам трёх гонок россиянки набрали в зачёт 1072 очка.

Россию на данный момент опережают Швеция, Норвегия, Франция, Германия и Белоруссия.

По зачёту Кубка нации определяются квоты команд в Кубке мира следующего сезона. Первые пять сборных смогут выставить на гонки по шесть спортсменок.

Кубок наций по биатлону (женщины):

Швеция — 1309 очков. Норвегия — 1178. Франция — 1169. Германия — 1138. Белоруссия — 1081. Россия — 1072.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что мужская команда России занимает пятое место в Кубке наций.