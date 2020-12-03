Женская сборная России осталась на шестом месте в Кубке наций по биатлону. По итогам трёх гонок россиянки набрали в зачёт 1072 очка.
Россию на данный момент опережают Швеция, Норвегия, Франция, Германия и Белоруссия.
По зачёту Кубка нации определяются квоты команд в Кубке мира следующего сезона. Первые пять сборных смогут выставить на гонки по шесть спортсменок.
Ранее "Правда. Ру" сообщала, что мужская команда России занимает пятое место в Кубке наций.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...