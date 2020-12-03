Экс-россиянин Бочарников опередил всех биатлонистов сборной России

Бывший россиянин Сергей Бочарников, выступающий за сборную Белоруссии, занял 13-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти. Он прошёл дистанцию без промахов и отстал от победителя на 57,6 секунды.

Таким образом, Бочарников опередил всех российских биатлонистов. Лучшим из сборной России стал Матвей Елисеев, который занял 33-е место. Белорусский спортсмен опередил ходом лучшего из россиян на 32 секунды.

Также российских биатлонистов опередил белорусский спортсмен Максим Воробей. Он занял 19-е место с одним промахом и преимуществом перед Елисеевым в 19 секунд.