Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 3,7 секунды и не допустил ни одного промаха.
Вторым финишировал немецкий биатлонист Арнд Пайффер с отставанием в 13,9 секунд. Третье место занял Йоханнес Бё, который допустил один промах и отстал на 29,4 секунды.
Также в десятку попали Бенжамин Вегер, Эрик Бьонтегард, Яков Фак, Йоханнес Дале, Бенедикт Долль, Мартин Понсиулома и Михал Крчмар.
Российские биатлонисты не смогли попасть в топ-30 в этой гонке. Лучшим стал Матвей Елисеев, занявший 33-е место без дополнительных кругов.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...