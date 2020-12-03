Тарьей Бё выиграл второй спринт в Контиолахти

Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 3,7 секунды и не допустил ни одного промаха.

Вторым финишировал немецкий биатлонист Арнд Пайффер с отставанием в 13,9 секунд. Третье место занял Йоханнес Бё, который допустил один промах и отстал на 29,4 секунды.

Также в десятку попали Бенжамин Вегер, Эрик Бьонтегард, Яков Фак, Йоханнес Дале, Бенедикт Долль, Мартин Понсиулома и Михал Крчмар.

Российские биатлонисты не смогли попасть в топ-30 в этой гонке. Лучшим стал Матвей Елисеев, занявший 33-е место без дополнительных кругов.

Мужской спринт в Контиолахти