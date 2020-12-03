Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с участием команды в этапах Кубка мира. Ранее появилась информация о том, что сборная России может пропустить "Тур де Ски", если другие сборные снимутся с соревнований.
По словам Вяльбе, эта информация не соответствует действительности. Глава ФЛГР отметила, что риск заразиться коронавирусом на туре минимален.
"Перемещение между этапами не подразумевает перелётов и нахождения в аэропортах, поэтому это не столь рискованно, как остальные путешествия", — приводит Daily Skier слова Вяльбе.
Два декабрьских этапа Кубка мира в Давосе и Дрездене пройдут без команд Норвегии, Швеции и Финляндии.
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