Вяльбе отреагировала на информацию о снятии сборной России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с участием команды в этапах Кубка мира. Ранее появилась информация о том, что сборная России может пропустить "Тур де Ски", если другие сборные снимутся с соревнований.

По словам Вяльбе, эта информация не соответствует действительности. Глава ФЛГР отметила, что риск заразиться коронавирусом на туре минимален.

"Перемещение между этапами не подразумевает перелётов и нахождения в аэропортах, поэтому это не столь рискованно, как остальные путешествия", — приводит Daily Skier слова Вяльбе.

Два декабрьских этапа Кубка мира в Давосе и Дрездене пройдут без команд Норвегии, Швеции и Финляндии.