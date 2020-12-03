Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин начал заниматься в общей группе французской команды. Восстановление футболиста после травмы находится в финальной стадии, сообщает пресс-служба монегасков.
Головин получил травму в матче второго тура чемпионата Франции против "Метца". Эта игра остаётся пока единственной для россиянина в новом сезоне.
"Монако" в турнирной таблице чемпионата Франции занимает четвёртое место с отставанием от лидирующего "ПСЖ" в два очка.
6 декабря "Монако" сыграет против "Лилля" на выезде.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...