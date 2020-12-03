РУСАДА отстранило биатлониста Слепова от соревнований

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований биатлониста Алексея Слепова. Спортсмен сам рассказал о недопуске на старты.

В середине ноября РУСАДА засчитало Слепову три пропуска допинг-тестов за один год. Решение по этому делу ожидается позже. Сейчас биатлонист находится во Владимире.

"В начале ноября РУСАДА простила, а через неделю засчитала три нарушения. Сначала вердикт хотели вынести 17 ноября, потом 27-го, в итоге так и не сказали", — говорится в сообщении Слепова в соцсети "ВКонтакте".

Слепов в последний раз выступал на этапах Кубка мира в 2018 году. Биатлонист является трёхкратным чемпионом Европы-2015.