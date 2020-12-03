Бразильский нападающий Педро Роша прекратит выступления за "Фламенго" и вернётся в "Спартак". "Менгао" не захотели продлевать арендное соглашение с футболистом, чтобы сократить зарплатную ведомость, сообщает UOL.
Также "Фламенго" не собирается выкупать контракт Роши. "Спартак" запросил за игрока 6 млн евро.
Роша перешёл в "Спартак" из "Гремио" в августе 2017 года. За красно-белых форвард отыграл 18 матчей, забив один гол.
В 2019 году Педро выступал в аренде за "Крузейро" (33 матча, 4 мяча).
В 2020 году Роша в десяти матчах за "Фламенго" забил один гол.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...