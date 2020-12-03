Футбольных фанатов "Иртыша" признали экстремистской организацией

Суд в Омске вынес решение о признании неформального объединения фанатов футбольного клуба "Иртыш" экстремистской организацией. Деятельность союза "Иртыш Ultras" (другие названия — Irtysh Ultras, Brutal Jokers, Fluss Geboren) запрещена, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В решении суда говорится, что объединение фанатов — управляемая и структурированная организация.

"Его участники, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности", — говорится в решении.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко заявил, что решение суда позволит эффективно пресекать преступления участников "Иртыш Ultras", а также защитить интересы подрастающего поколения.

Футбольный клуб "Иртыш" в 2020 году вышел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В 24-х матчах команда набрала 21 очко и занимает третье с конца место в турнирной таблице.