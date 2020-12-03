Мишин рассказал о болезни Туктамышевой

Тренер Алексей Мишин рассказал о ситуации со своей подопечной Елизаветой Туктамышевой. Ранее стало известно, что спортсменка отказалась от участия в пятом этапе Кубка России из-за болезни.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Туктамышева сдала положительный тест на коронавирус. Мишин не подтвердил эту информацию.

"А это, вы знаете, интимное дело каждого… На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп", — приводит "СЭ" слова Мишина.

Туктамышева ранее выиграла этап серии "Гран-при" в Москве. Эта победа стала первой для спортсменки за два года.

На основе выступлений фигуристок в Кубке России будет сформирован состав на чемпионат России, который в конце декабря состоится в Челябинске. Туктамышева, вероятно, сможет попасть в число 18 лучших.