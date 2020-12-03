Туктамышева пропустит этап Кубка России из-за болезни

Победительница этапа "Гран-при" в Москве Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России. По словам главы Федерации фигурного катания (ФФККР) Александра Горшкова, причиной отказа от соревнований стала болезнь спортсменки.

"Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить", — приводит РИА "Новости" слова Горшкова.

Таким образом, список участников Кубка России в Москве сократился. На данный момент на турнир заявлены: