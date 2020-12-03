Кокорина и Мамаева ждёт ещё один суд

Адвокат Игорь Бушманов сообщил о том, что по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет проведено ещё одно судебное заседание. На 14 декабря назначено рассмотрение искового заявления водителя Виталия Соловчука о компенсации морального ущерба.

Соловчук, который был признан потерпевшим по этому делу, требует компенсацию в размере 1 млн рублей. Бушманов заявил, что защита не согласилась с такими требованиями.

"Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом", — приводит РИА "Новости" слова Бушманова.

Ранее сообщалось, что Мамаев в одностороннем порядке открыл счёт на имя Соловчука и положил туда 500 тыс. рублей в качестве компенсации. Бушманов отметил, что деньги до сих пор лежат на счёте.

Кокорин и Мамаев за участие в драках в центре Москвы отсидели по 11 месяцев в СИЗО и колонии. Кроме того, футболисты ранее возместили ущерб за повреждение автомобиля ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, за рулём которого был Соловчук.