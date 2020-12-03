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Стали известны девять участников плей-офф Лиги чемпионов

Спорт » Командные виды » Футбол

По итогам пятого тура Лиги чемпионов определились девять участников плей-офф турнира. Оставшиеся семь путёвок в 1/8 финала будут разыграны на следующей неделе. На плей-офф турнира претендуют 13 команд.

Стали известны девять участников плей-офф Лиги чемпионов

Российские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" занял четвёртое место в группе, "Краснодар" стал третьим и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотив" пока четвёртый, но претендует на третье место.

Кроме "Зенита", еврокубки покинули французский "Ренн", датский "Мидтьюлланд" и турецкий "Башакшехир".

Участники плей-офф Лиги чемпионов

1-е место

  • "Бавария" (Германия)
  • "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Челси" (Англия)

1-е или 2-е место

  • "Барселона" (Испания)
  • "Ювентус" (Италия)
  • "Боруссия" Д (Германия)

2-е место

  • "Порту" (Португалия)
  • "Севилья" (Испания)

Претенденты на плей-офф Лиги чемпионов

1-е или 2-е место

  • "Боруссия" М (Германия)/"Шахтёр" (Украина)/"Реал" (Испания)/"Интер" (Италия)
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия)/"ПСЖ" (Франция)/"Лейпциг" (Германия)

2-е или 3-е место

  • "Атлетико" (Испания)/"Зальцбург" (Австрия)
  • "Аталанта" (Италия)/"Аякс" (Голландия)
  • "Лацио" (Италия)/"Брюгге" (Бельгия)

Плей-офф Лиги Европы

3-е место

  • "Краснодар" (Россия)

3-е или 4-е место

  • "Локомотив" (Россия)
  • "Олимпиакос" (Греция)/"Марсель" (Франция)
  • "Динамо" (Украина)/"Ференцварош" (Венгрия)

Вылетели из еврокубков

4-е место

  • "Мидтьюлланд" (Дания)
  • "Ренн" (Франция)
  • "Зенит" (Россия)
  • "Башакшехир" (Турция)
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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