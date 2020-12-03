Стали известны девять участников плей-офф Лиги чемпионов

По итогам пятого тура Лиги чемпионов определились девять участников плей-офф турнира. Оставшиеся семь путёвок в 1/8 финала будут разыграны на следующей неделе. На плей-офф турнира претендуют 13 команд.

Российские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" занял четвёртое место в группе, "Краснодар" стал третьим и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотив" пока четвёртый, но претендует на третье место.

Кроме "Зенита", еврокубки покинули французский "Ренн", датский "Мидтьюлланд" и турецкий "Башакшехир".

Участники плей-офф Лиги чемпионов

1-е место

"Бавария" (Германия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Ливерпуль" (Англия)

"Челси" (Англия)

1-е или 2-е место

"Барселона" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

"Боруссия" Д (Германия)

2-е место

"Порту" (Португалия)

"Севилья" (Испания)

Претенденты на плей-офф Лиги чемпионов

1-е или 2-е место

"Боруссия" М (Германия)/"Шахтёр" (Украина)/"Реал" (Испания)/"Интер" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)/"ПСЖ" (Франция)/"Лейпциг" (Германия)

2-е или 3-е место

"Атлетико" (Испания)/"Зальцбург" (Австрия)

"Аталанта" (Италия)/"Аякс" (Голландия)

"Лацио" (Италия)/"Брюгге" (Бельгия)

Плей-офф Лиги Европы

3-е место

"Краснодар" (Россия)

3-е или 4-е место

"Локомотив" (Россия)

"Олимпиакос" (Греция)/"Марсель" (Франция)

"Динамо" (Украина)/"Ференцварош" (Венгрия)

Вылетели из еврокубков

4-е место