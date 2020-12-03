Стали известны девять участников плей-офф Лиги чемпионов
По итогам пятого тура Лиги чемпионов определились девять участников плей-офф турнира. Оставшиеся семь путёвок в 1/8 финала будут разыграны на следующей неделе. На плей-офф турнира претендуют 13 команд.
Российские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. "Зенит" занял четвёртое место в группе, "Краснодар" стал третьим и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотив" пока четвёртый, но претендует на третье место.
Кроме "Зенита", еврокубки покинули французский "Ренн", датский "Мидтьюлланд" и турецкий "Башакшехир".
Участники плей-офф Лиги чемпионов
1-е место
- "Бавария" (Германия)
- "Манчестер Сити" (Англия)
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Челси" (Англия)
1-е или 2-е место
- "Барселона" (Испания)
- "Ювентус" (Италия)
- "Боруссия" Д (Германия)
2-е место
- "Порту" (Португалия)
- "Севилья" (Испания)
Претенденты на плей-офф Лиги чемпионов
1-е или 2-е место
- "Боруссия" М (Германия)/"Шахтёр" (Украина)/"Реал" (Испания)/"Интер" (Италия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)/"ПСЖ" (Франция)/"Лейпциг" (Германия)
2-е или 3-е место
- "Атлетико" (Испания)/"Зальцбург" (Австрия)
- "Аталанта" (Италия)/"Аякс" (Голландия)
- "Лацио" (Италия)/"Брюгге" (Бельгия)
Плей-офф Лиги Европы
3-е место
3-е или 4-е место
- "Локомотив" (Россия)
- "Олимпиакос" (Греция)/"Марсель" (Франция)
- "Динамо" (Украина)/"Ференцварош" (Венгрия)
Вылетели из еврокубков
4-е место
- "Мидтьюлланд" (Дания)
- "Ренн" (Франция)
- "Зенит" (Россия)
- "Башакшехир" (Турция)