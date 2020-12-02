"Спартак" оштрафован по итогу матча с "Ротором"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала "Спартак" за различные нарушения во время матча против "Ротора". Красно-белые заплатят 100 тыс. рублей.

"Спартак" на 50 тыс. оштрафовали за бросание болельщиками предметов на поле, ещё на 50 тыс. — за нарушение санитарного регламента.

Кроме того, наказан главный тренер Доменико Тедеско на 20 тыс. за выход за пределы технической зоны. Виктор Мозес заплатит 5 тыс. за то, что появился без перчаток в "чистой" зоне.

"Спартак" победил "Ротор" со счётом 2:0.