Последнее сообщение Марадона отправил бойфренду бывшей жены

Аргентинские журналисты опубликовали последнее сообщение, которое по аудио отправил легендарный футболист Диего Марадона. Получил его Марио Борди, бойфренд его бывшей жены Вероники Охеды.

У Марадоны и Охеды совместный сын Диего. Чемпион мира по футболу попросил Борди присмотреть за семилетним ребёнком.

"Марио, может, ты сочтёшь эти слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо. Позаботься о ней и о моём ангеле Диего, которому нет равных", — приводит слова Марадоны Football Italia.

Марадона ушёл из жизни в возрасте 60 лет 25 ноября. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Полиция продолжает проверку инцидента.