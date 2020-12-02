Боец UFC Антигулов устроил драку на свадьбе

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов оказался замешан в скандале. Представитель UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане.

По сведениям СМИ, Антигулову не понравилось, что на свадьбе нет алкоголя. Боец принёс свой и хотел выпить, но ему несколько раз сделали замечание. Антигулов вступил в спор с кулаками.

Боец выступает в полутяжёлом дивизионе UFC. В шести боях он одержал две победы и потерпел четыре поражения. В последний раз дагестанец выходил на бой в октябре 2020 года в Абу-Даби.