Канунников рассказал, как безумно тратил деньги в "Зените"

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников рассказал о том, как тратил деньги, выступая в "Зените". За основную команду форвард выступал с 2009 по 2012 год.

За "Зенит" Канунников отыграл 47 матчей, в которых забил три мяча. Позже футболист выступал за "Амкар", "Рубин", "СКА-Хабаровск" и "Крылья".

По словам Канунникова, в "Зените" он мог позволить себе все, что хочется. После первой зарплаты игроку захотелось дорого одеваться и тратить деньги на друзей.

"Это безумие. Я мог купить одежду и надеть ее один раз. Если дома было нечего делать, то я просто отправлялся в магазин. Приезжал, например, только за штанами, а в итоге покупал весь набор", — приводит "Чемпионат" слова Канунникова.

Футболист отметил, что в тот момент рядом с ним не было человека, который помог бы ему управлять финансами.