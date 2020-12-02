Нурмагомедов назвал следующего чемпиона UFC в лёгком весе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назвал претендента на титул UFC в лёгком весе. Россиянин отказался от продолжения карьеры после победы над Джастином Гэтжи.

По мнению Нурмагомедова, наилучшие шансы имеет Дастин Порье. В сентябре 2019 года Хабиб победил Порье на турнире UFC 242.

"Почему-то мне кажется, что он на подъеме сейчас. До меня он показал и после меня… Чуть-чуть выше он котируется чем остальные, хотя все остальные тоже равны между собой", — заявил Нурмагомедов во время пресс-конференции.