"Реал" не будет увольнять Зидана несмотря на поражение от "Шахтёра"

Руководство "Реала" высказало полное доверие тренеру Зинедину Зидану. В мадридском клубе считают, что специалист не виноват в последних неудачах команды.

В чемпионате Испании "Реал" уступил "Алавесу", а в Лиге чемпионов — "Шахтёру" (0:2). СМИ сообщали, что на заседании Совета директоров будет рассмотрен вопрос отставки Зидана, но в руководстве опровергли информацию.

"Вопрос о будущем Зидана не стоит на повестке дня. Клуб не ставит под сомнение и никогда не ставил под сомнение позиции тренера. Мы не собираемся обсуждать вопросы, касающиеся тренера. Поддержка клубом Зидана неоспорима", — приводит AS заявление руководства.

В последнем туре Лиги чемпионов команде Зидана для выхода в плей-офф Лиги чемпионов необходимо победить гладбахскую "Боруссию".