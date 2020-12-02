Нурмагомедов назвал сумму, за которую вернётся к боям

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что на встрече с главой организации Даной Уайтом может быть обсужден вопрос его возвращения в октагон. По словам россиянина, он не планирует продолжать карьеру, но может задуматься об этом в случае выгодного предложения.

"Если решил завершать, завершай. Но Уайт, скорее всего, предложит деньги. Если, допустим, это будет $100 млн, то это будет проблема для решения", - заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи. Глава UFC может встретиться с Нурмагомедовым в Абу-Даби.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. По мнению Уайта, Хабиб может согласиться на 30-й бой.