Финляндия стала третьей сборной, снявшейся с Кубка мира

Финская лыжная ассоциация объявила о снятии национальной команды с ближайших этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Сборная Финляндии не примет участия в этапах в Давосе и Дрездене.

"Тренерский штаб вместе с медицинскими экспертами решил не участвовать в этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за ухудшающейся ситуации с пандемией", — говорится в пресс-релизе лыжной ассоциации.

Ранее о снятии с двух этапов Кубка мира объявили сборные Норвегии и Швеции.

Этап в Давосе состоится с 12 по 13 декабря, соревнования в Дрездене — с 19 по 20 декабря.