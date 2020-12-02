Сборная Швеции снялась с Кубка мира вслед за Норвегией

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Даниэль Фореус сообщил, что команда не примет участие в Кубке мира до конца 2020 года. Решение в лыжной федерации объяснили тем, что здоровье спортсменов находится под угрозой из-за пандемии коронавируса.

"Не имеет значения, насколько мы хотим участвовать в гонках и дарить зрелище. Это решение представляется единственно верным", — приводит Expressen слова Фореуса.

Решение по участию шведской сборной в январском "Тур де Ски" будет принято позже.

Это вторая команда, которая снимается с Кубка мира по лыжным гонкам. Ранее о подобном решении объявила сборная Норвегии.

Скандинавские команды не выступят на этапах в Дрездене и Давосе. Таким образом, они пропустят три спринтерские гонки и одну дистанционную.