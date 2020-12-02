В "Локомотиве" решили, что делать с Николичем и Кикнадзе

Член совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о положении главного тренера Марко Николича и генерального директора Василия Кикнадзе после неудачных выступлений осенью. По его словам, клуб не собирается делать каких-либо оргвыводов.

Николич и Кикнадзе останутся на своих постах до конца сезона. Совет директоров рассмотрит другие варианты усиления игры.

"Относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать и в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом", — приводит "СЭ" слова Нагорных.

"Локомотив" в 16 матчах чемпионата России набрал 25 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка в пяти матчах. Команда ещё претендует на третье место и попадание в Лигу Европы. 9 декабря "Локо" отправится на выезд к "Баварии".