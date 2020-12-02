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Туктамышева назвала самый необычный подарок от болельщиков

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку. Спортсменка после победы на этапе "Гран-при" в Москве получила множество поздравлений и один необычный подарок.

"Болельщики подарили большой букет цветов и огромного мягкого кита. Не знаю, почему именно кит, я никогда себя не ассоциировала с этим животным, но это очень круто", — приводит "Чемпионат" слова Туктамышевой.

Туктамышева на этапе "Гран-при" опередила Анну Щербакову, Александру Трусову и Алёну Косторную. Фигуристка одержала первую победу на международных стартах за два года.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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