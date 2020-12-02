Шумахер стал партнёром Мазепина по "Хаасу"

"Хаас" подписал контракт с Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера. Выступать за команду немец будет с 2021 года, а на последнем этапе этого сезона в Абу-Даби станет тест-пилотом американской "конюшни", сообщает пресс-служба "Хааса".

Мик Шумахер стал партнёром россиянина Никиты Мазепина. О подписании контракта с ним было объявлено 1 декабря.

Ранее за "Хаас" выступали француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссон. Оба пилота покинут "Формулу-1" после этого сезона.

Шумахер лидирует в зачёте пилотов "Формулы-2". За две гонки до окончания чемпионата в его активе 205 очков. Мазепин идёт третьим в этой серии.