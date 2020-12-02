В сборной России объяснили, за что исключён биатлонист Шопин

Глава дисциплинарного комитета СБР Алексей Нуждов рассказал о ситуации с биатлонистом Юрием Шопиным. В конце ноября 27-летний спортсмен был исключён из числа кандидатов на попадание в сборную России. Соответствующий указ подписан министром спорта.

По словам Нуждова, Шопин не только исключён из сборной, но и дисквалифицирован на один год. Биатлонист нарушил "спортивную рабочую дисциплину". Подробностей дисциплинарный комитет не раскрывает.

"Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятий сроком на один год", — приводит ТАСС слова Нуждова.

Шопин не выступал за сборную России с сезона-2018/19. Тогда он принял участие в нескольких этапах Кубка IBU. В 2017 году биатлонист показал свой лучший личный результат — 31-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира.

Также Шопин является двукратным победителем Универсиады 2015 года.