Хэмилтона в "Мерседесе" заменит пилот "Уильямса" Расселл

"Мерседес" нашёл замену Льюису Хэмилтону на "Гран-при Сахира". Семикратный чемпион мира не сможет принять участие в гонках из-за положительного теста на коронавирус.

Вместо него за болид "Мерседеса" сядет пилот "Уильямса" Джордж Расселл. 22-летний гонщик второй сезон выступает в "Формуле-1", но пока не набрал ни одного очка.

Место Расселла в "Уильямсе" на эту гонку займёт другой британец — 25-летний Джек Эйткен. Гонщик является тест-пилотом команды и выступает в "Формуле-2".

Хэмилтон ранее досрочно оформил седьмой титул в карьере и догнал по этому показателю Михаэля Шумахера. Из-за положительного теста британец изолирован на десять дней.