"Локомотив" не смог прервать неудачную серию России в еврокубках

"Локомотив" в матче пятого тура Лиги чемпионов на своём поле уступил австрийскому "Зальцбургу". Встреча завершилась со счётом 1:3.

В первом тайме Мергим Бериша оформил дубль в ворота Гильерме. Хозяева отыгрались на 79-й минуте, когда Антон Миранчук реализовал пенальти. Но уже спустя две минуты австрийцы восстановили преимущество — Адейеми воспользовался грубой ошибкой Мурило.

Железнодорожники опустились на последнее место в турнирной таблице, но всё ещё сохраняют шансы на попадание в Лигу Европы. Для этого "Локомотиву" необходимо обыграть "Баварию" на выезде и ждать осечки "Зальцбурга".

Кроме того, продлилась неудачная серия российских клубов в еврокубках. "Локо", "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА не могут выиграть уже 17 матчей подряд.

Турнирная таблица группы А