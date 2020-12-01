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Агент Аршавина рассказал, как увёз футболиста в Лондон против воли ФСБ

Спорт » Командные виды » Футбол

Деннис Лахтер, экс-агент Андрея Аршавина, рассказал историю о том, как ФСБ противилась переходу футболиста из "Зенита" в лондонский "Арсенал" в 2009 году. Откровения менеджера опубликованы в журнале The Athletic.

Агент Аршавина рассказал, как увёз футболиста в Лондон против воли ФСБ

По словам Лахтера, когда он работал над переходом Аршавина, его вызвали в ФСБ. Деннис утверждает, что его увезли на Лубянку, где он прождал два часа, пока с ним кто-либо заговорит.

"Наконец в помещение зашёл один парень. Он сказал: "Деннис, мы знаем, что вы уже долгое время живёте за границей, но сейчас думаем об одной конкретной вещи: мы хотим, чтобы Андрей Аршавин остался в России", — утверждает Лахтер.

По словам Лахтера, он попал в комнату после того, как сдал личные вещи, а родные не знали ничего о его местонахождении. Агент заявил, что сотрудник ФСБ напомнил ему о матери, которая живёт в России. Деннису якобы предложили "дважды подумать", прежде чем работать над трансфером футболиста.

"Когда я наконец вышел оттуда, я был очень зол. Но я подумал: "Я умру, но сделаю всё, чтобы увезти Аршавина из России", — заявил Лахтер.

В 2009 году Аршавин перешёл в лондонский "Арсенал", где провёл пять сезонов. Позже футболист вернулся в Питер, где сейчас работает тренером в академии "Зенита".

Автор: Артём Пермяков
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