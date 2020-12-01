Биатлонист Шопин исключён из состава сборной России

Биатлонист Юрий Шопин исключён из состава кандидатов в сборную России. Соответствующий указ за подписью главы СБР Виктора Майгурова и министра спорта Олега Матыцина размещён на сайте ведомства.

В решении чиновников причина исключения не называется.

Шопин в сезоне-2018/19 выступал в составе сборной России на Кубке IBU. На этапе в Риднау он выиграл золото в смешанной эстафете. На соревнованиях этого уровня биатлонист становился призёром личных гонок.

Лучший результат Шопина в гонках Кубка мира - 31-е место в гонке преследования в 2017 году.