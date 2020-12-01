Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время сосредоточится над включением этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Вопрос ММА будет обсуждаться на встрече чемпиона UFC с главой МОК Томасом Бахом.
По словам Нурмагомедова, появление ММА на Олимпиаде может состояться в 2028 году.
"Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА", — приводит "Спутник Узбекистан" слова Хабиба.
Нурмагомедов подчеркнул, что у МОК есть вопросы по поводу жёсткости смешанных единоборств. Хабиб считает, что можно решить и эту проблему.
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