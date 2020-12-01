Хабиб будет работать над включением ММА в программу Олимпийских игр

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время сосредоточится над включением этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Вопрос ММА будет обсуждаться на встрече чемпиона UFC с главой МОК Томасом Бахом.

По словам Нурмагомедова, появление ММА на Олимпиаде может состояться в 2028 году.

"Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА", — приводит "Спутник Узбекистан" слова Хабиба.

Нурмагомедов подчеркнул, что у МОК есть вопросы по поводу жёсткости смешанных единоборств. Хабиб считает, что можно решить и эту проблему.