Миллиардер Мазепин заявил, что гордится попаданием сына в "Формулу-1"

Владелец пакета акций "Уралкалия", председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин отреагировал на информацию о попадании его сына Никиты в команду "Формулы-1" из США "Хаас". По словам миллиардера, Мазепин-младший шёл к этому на протяжении 15 лет.

"Я, конечно, очень рад за своего сына. Он потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты", — приводит ТАСС слова Дмитрия Мазепина.

Также бизнесмен отметил, что сын прошёл все ступени карьеры в автоспорте, а подписание "Хаасом" контракта с ним — логичное решение.

Мазепин не покупал "Хаас"

Ранее СМИ сообщили, что Дмитрий Мазепин может приобрести долю в американской "конюшне". Руководитель "Хаас" Гюнтер Штайнер заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Вместе с тем, Штайнер допустил, что "компания Мазепина" может стать спонсором команды.