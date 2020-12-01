Владелец пакета акций "Уралкалия", председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин отреагировал на информацию о попадании его сына Никиты в команду "Формулы-1" из США "Хаас". По словам миллиардера, Мазепин-младший шёл к этому на протяжении 15 лет.
"Я, конечно, очень рад за своего сына. Он потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты", — приводит ТАСС слова Дмитрия Мазепина.
Также бизнесмен отметил, что сын прошёл все ступени карьеры в автоспорте, а подписание "Хаасом" контракта с ним — логичное решение.
Ранее СМИ сообщили, что Дмитрий Мазепин может приобрести долю в американской "конюшне". Руководитель "Хаас" Гюнтер Штайнер заявил, что эта информация не соответствует действительности.
Вместе с тем, Штайнер допустил, что "компания Мазепина" может стать спонсором команды.
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