Лыжная сборная Норвегии в полном составе снялась с Кубка мира

Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад сообщил, что команда не примет участие соревнованиях до конца 2020 года. Норвежские лыжники пропустят два этапа Кубка мира и сосредоточатся на тренировках.

Скогстад отметил, что было принято сложное решение после дискуссий внутри команды, сообщает NRK.

Таким образом, норвежцев не будет на этапах в Давосе и Дрездене.

12 декабря. Давос. Спринт (свободный стиль).

13 декабря. Давос. Индивидуальная гонка 10/15 км (свободный стиль).

19 декабря. Дрезден. Спринт (свободный стиль).

20 декабря. Дрезден. Командный спринт (свободный стиль).

1 января начнётся "Тур де Ски". Гонки пройдут в Швейцарии и Италии и продлятся до 10 января. Решение об этом турне норвежцы пока не приняли.