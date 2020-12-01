Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад сообщил, что команда не примет участие соревнованиях до конца 2020 года. Норвежские лыжники пропустят два этапа Кубка мира и сосредоточатся на тренировках.
Скогстад отметил, что было принято сложное решение после дискуссий внутри команды, сообщает NRK.
Таким образом, норвежцев не будет на этапах в Давосе и Дрездене.
1 января начнётся "Тур де Ски". Гонки пройдут в Швейцарии и Италии и продлятся до 10 января. Решение об этом турне норвежцы пока не приняли.
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