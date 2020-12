Загитова станцевала с Бузовой на коньках

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в TikTok танец с ведущей и певицей Ольгой Бузовой. Они станцевали на коньках на съёмках передачи "Ледниковый период".

Загитова выступает ведущей шоу, а Бузова является одной из участниц.

Танец Загитовой и Бузовой происходит под песню "Where Is the Love?" группы The Black Eyed Peas.