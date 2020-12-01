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Травма спины помешала Медведевой выступить на Кубке России

Спорт » Фигурное катание

Чемпионка мира Евгения Медведева не сможет выступить на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Этап состоится в Москве с 5 по 8 декабря, сообщает ТАСС.

По итогам Кубка России состоится финал турнира, а также будет проведен отбор на чемпионат России.

Медведева не выйдет на этап из-за состояния здоровья. У фигуристки травма спины, из-за которой она пока не выходила на лёд в новом сезоне.

Фигуристка в сезоне-2018/19 выиграла финал Кубка России, что помогло ей отобраться на чемпионат мира. Там Медведева завоевала бронзовую медаль.

Кроме Медведевой, этап Кубка России в Москве пропустят Дмитрий Алиев, танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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