Семак объяснил, почему лимит на легионеров мешает российским клубам

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказал своё мнение о лимите на легионеров в российском футболе. 44-летний специалист заявил, что выступает против ограничений в РПЛ.

Сейчас в лиге существует лимит, при котором в заявку на сезон можно включить не более восьми легионеров. Ранее министр спорта Олег Матыцин России заявил, что лимит может быть пересмотрен.

По словам Семака, в российском чемпионате не хватает качественных футболистов, а россияне заполнить это пространство не могут.

"Что для этого сделать? Вариантов много: воспитывать своих игроков, ждать момента, когда количество россиян будет больше, чем сейчас. Для любой команды, играющей в Лиги чемпионов, лимит создает проблемы", — приводит "СЭ" слова Семка.

Тренер отметил, что при проблемах с составом российские клубы вызывают футболистов из вторых команд, а у европейских таких недостатков нет.

"Зенит" в четырёх матчах Лиги чемпионов набрал одно очков, сыграв вничью с "Лацио". На выезде римской команде питерцы проиграли. Также они были повержены "Брюгге" и дортмундской "Боруссией".