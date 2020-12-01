Чуть не сгоревший Грожан планирует вернуться к гонкам в Абу-Даби

Гонщик "Хааса" Ромен Грожан может вернуться на трассу во время "Гран-при Абу-Даби". Заключительный этап сезона пройдёт с 11 по 13 декабря.

По сведениям Canal+, эта гонка станет для Грожана последней в "Формуле-1". 29 ноября он попал в аварию на трассе в Бахрейне. Болид француза после контакта с машиной Даниил Квята распался на части и врезался в ограждение. После этого произошёл взрыв, а пилот выбрался из автомобиля за две секунды до этого.

Грожан получил ожоги рук и сейчас находится в больнице. Во вторник врачи могут отпустить пилота.

Ромен Грожан

Француз выступает в "Формуле-1" с 2009 года. Гонка в Абу-Даби может стать для него 180-й в карьере.