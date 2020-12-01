Американская команда "Хаас" и российский пилот Никита Мазепин подписали долгосрочный контракт. Гонщик дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году, сообщает пресс-служба команды.
Мазепин станет четвёртым россиянином в "Королевских гонках". Ранее участи в серии принимали:
Мазепин с 2016 по 2018 год был резервным пилотом команды "Форс Индия" в "Формуле-1".
Мазепин отметил, что осуществилась мечта всей его жизни — выступать в "Формуле-1". Россиянин поблагодарил "Хаас" за доверие.
"Они дают возможность молодому пилоту, и я им за это благодарен. С нетерпением жду начала совместной работы как на трассе, так и вне ее", — заявил Никита.
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