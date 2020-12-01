Мазепин стал четвёртым россиянином в "Формуле-1"

Американская команда "Хаас" и российский пилот Никита Мазепин подписали долгосрочный контракт. Гонщик дебютирует в "Формуле-1" в 2021 году, сообщает пресс-служба команды.

Четвёртый россиянин в "Формуле-1"

Мазепин станет четвёртым россиянином в "Королевских гонках". Ранее участи в серии принимали:

Виталий Петров ("Рено", "Катерхэм") — 2010-2012 г. г.

Сергей Сиртокин ("Уильямс") — 2018 год.

Даниил Квят ("Торо Россо", "Ред Булл", "Альфа Таури") — 2014-2017 г. г., 2019-2020 г. г.

Карьера Мазепина

Мазепин с 2016 по 2018 год был резервным пилотом команды "Форс Индия" в "Формуле-1".

В 2018 году Мазепин занял второе место в общем зачёте серии GP3.

В 2019 году россиянин стал третьим в азиатском чемпионате "Формулы-3".

В 2020 году Никита выступал за команду Hitech Grand Prix в "Формуле-2". За две гонки до завершения чемпионата россиянин занимает третье место в общем зачёте.

"Мечта всей жизни"

Мазепин отметил, что осуществилась мечта всей его жизни — выступать в "Формуле-1". Россиянин поблагодарил "Хаас" за доверие.